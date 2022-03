Strijker bezorgt ACV eerste zege van dit kalenderjaar

Steyn Strijker, die dinsdag nog ontbrak tegen GOES vanwege een schorsing, maakte zijn onnodige gele kaart van vorig weekend (bij Barendrecht) goed. De middenvelder schoot na iets minder dan een half uur fraai met links raak. Het bleek uiteindelijk de enige treffer, al had Strijker kort voor rust ook nog een levensgrote kans op de 2-0.

ACV dat na de winterstop twee punten pakte uit vier duels moest zeker na de nederlaag van afgelopen dinsdag toch langzamerhand naar beneden kijken. De formatie van trainer Fred de Boer, zo gaf de trainer ook aan, mist eigenlijk het hele seizoen al een echte killer voor de goal. "Ik moet weer naar de tekentafel", liet hij na de 0-2 nederlaag tegen GOES weten. Maar echt veel kleuren om een fraaie tekening te maken had de oefenmeester niet. Sterker nog, er viel met Pascal Huser weer een aanvallende optie af vandaag. Tel daarbij op dat Niels Grevink, Boy Spijkerman en Arjen Hagenauw niet beschikbaar waren en dat de optie om een verdedigende stootkracht in de voorhoede te posteren ook niet mogelijk was aangezien Nande Wielink nog steeds in de lappenmand zit.