HZVV laat twee punten liggen met gelijkspel tegen Berkum

"Het is simpel, we hebben hier twee punten laten liggen. We creëerden vooral in de tweede helft de meeste kansen, maar opnieuw maakten we die niet af", zegt Rick Mulder na afloop. "We hadden hier moeten winnen."

In de eerste helft lagen de verhoudingen tussen de twee naaste concurrenten nog gelijk en was Berkum zelfs bij vlagen wat beter, maar in de tweede helft was het vooral HZVV dat het spel bepaalde. "Er zit veel verbetering in ons spel, want een paar week terug hadden we al moeite om de kansen te creëren. Nu krijgen we alleen in de tweede helft al vier opgelegde kansen. En ook met allemaal verschillende spelers, dat geeft aan dat we in de breedte goed zijn. Het valt alleen nog niet onze kant op, en dat moet de komende weken wel beter."