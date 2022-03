DZOH verspeelt punten, maar Achilles 1894 helpt een handje

VOETBAL - In de tweede klasse J liep koploper DZOH averij op tegen de ploeg die de laatste weken in een prima vorm verkeert: SC Elim. Het werd 1-1. De concurrent om de koppositie, Gorecht, profiteerde echter niet. De Groningers konden Achilles 1894 op eigen veld niet verslaan. Ook daar werd het 1-1.

DZOH kwam bij Elim overigens wel op voorsprong. Yorick Zweerink scoorde na iets meer dan een half uur spelen. Nog voor rust kwam de thuisclub op gelijke hoogte door Justin Benjamins, die zijn zevende treffer van het seizoen maakte.

Gorecht profiteerde dus niet en dat was te danken aan Achilles 1894, dat in zware periode verkeert vanwege zeer veel blessures. De Assenaren kwamen verrassend op voorsprong vanmiddag door een goal van Leon Regtop. Hij scoorde na acht minuten. Maar lang stond de 0-1 niet op het scorebord. Twee minuten later stond het namelijk alweer gelijk: Sam Niewold tekende voor 1-1.

Stand bovenin

Door deze resultaten blijft het gat tussen DZOH en Gorecht vijf punten. DZOH heeft 30 uit 12 en Gorecht volgt met 25 uit 12. LTC, dat vandaag vanwege meerdere coronagevallen niet in actie kwam, staat derde met 22 uit 12.

Degradatiezone

In de strijd tegen degradatie deed De Weide goede zaken. De nummer voorlaatst won op eigen veld met 3-1 van hekkensluiter NEC Delfzijl. Het gat was tot vanmiddag één punt en is nu dus gegroeid naar vier punten. Bovendien heeft De Weide een duel minder gespeeld dan NEC. Joost Bosma en na rust twee keer Milan Ronkes zorgden voor de Hoogeveense productie. Bij rust stond het overigens 1-1.

Die andere Drentse ploeg in nood, FC Meppel, verloor op eigen veld van concurrent The Knickerbockers. Het werd 1-2. Boye Boonstra en Job Langelaan zorgden voor een 0-2 ruststand en pas een paar minuten voor tijd deed FC Meppel via Hugo Bisschop iets terug, maar dit bleek niet voldoende voor een punt. Daardoor blijft FC Meppel tweede van onderen.