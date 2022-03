Kampioenskandidaat Volendam krijgt Noordscheschut op de knieën

Ondanks de nederlaag had trainer Marc van Meel weinig aan te merken op zijn eigen ploeg. "We spelen tegen een kampioenskandidaat, een heel sterke tegenstander. Je zag bij twee van de drie doelpunten hoeveel kwaliteit er in de ploeg zat. Ook de eerste goal was een prachtige 'chip' over onze keeper heen. Toch zijn we zeker niet weggespeeld en dus hoeven we ons nergens voor te schamen."