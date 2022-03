Ruime zeges voor mannen en vrouwen Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - De mannen en vrouwen van Sudosa-Desto uit Assen hebben vandaag beide met ruime cijfers gewonnen in de Topdivisie. De koploper bij de dames rekende in 0-3 af met VC Sneek 2 en de mannen wonnen met 1-3 op bezoek bij VoCASA 2 uit Nijmegen.

De dames blijven ook na vandaag koploper met 36 punten uit 14 wedstrijden en de mannen staan derde met 27 punten uit 12 wedstrijden en vier punten achterstand op koploper Dynamo Apeldoorn 2.

Stof van nederlaag af

Voor de dames van Sudosa-Desto was het vorige week even wennen na de eerste nederlaag in een lange tijd, maar tegen de hekkensluiter van de Topdivisie kon het stof snel van het verlies afgeblazen worden. Toch hadden de Assenaren het niet gemakkelijk in Sneek. "De ploegen onderin de lijst spelen bevrijd nu ze niks meer te verliezen hebben omdat er geen promotie en degradatie in onze competities is. Sneek speelde ook echt boven hun niveau," legt Sudosa-trainer Lesley de Jonge uit.

De eerste set werd in 19-25 gewonnen en daarmee werd de toon gezet. Sudosa-Desto kwam hierin ook nog eens terug van een achterstand van 5 punten. In de tweede en derde set kwam VC Sneek met 21-25 en opnieuw 21-25 nog wel wat dichter in de buurt van Sudosa-Desto. Opnieuw moesten de Assenaren zich hierbij terugvechten uit een achterstandspositie.

"We zijn nog niet helemaal terug op ons oude niveau, maar we werken knetterhard en speelden ook alweer beter dan vorige week. Iedereen heeft ook kunnen spelen vandaag en daar ben ik blij mee. Helemaal omdat we toch met 3-0 winnen ondanks dat we het best lastig hadden tegen deze tegenstander."

Vier sets

De mannen hadden één set extra nodig om de winst zeker te stellen. Na een vliegend begin met een setoverwinning van 19-25 leek de nummer acht van de ranglijst snel op zijn plek gezet. De tweede set werd alleen in 25-19 verloren en dus was de stand weer gelijk. Met een setzege van 18-25 in de derde set en 21-25 in de beslissende vierde set werd de zege alsnog vastgezet.