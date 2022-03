Hurry Up verliest in competitiefinale van BEVO

HANDBAL - In de laatste speelronde van de BENE-League competitie heeft Hurry Up met 34-30 verloren van naaste concurrent BEVO uit het Limburgse Panningen. Daardoor sluit de ploeg van Joop Fiege het reguliere seizoen af met een achtste plaats in de eindstand.

Voor Hurry Up was er vandaag weinig meer te verliezen in de BENE-League. De deelnemers aan de Final4 waren bekend en met een zevende plaats op de ranglijst dong Hurry Up daar al niet meer mee. Over drie weken begint voor de ploeg van Fiege de strijd om de HandbalNL League waarin de Nederlandse titel op het spel staat.

Voorsprong weggewerkt

BEVO stond voor vandaag twee plaatsen achter de Zwartemeerders in de stand en Hurry Up nam in het begin van de wedstrijd ook het initiatief. Na tien minuten hadden ze bij een stand van 5-8 een voorsprong van drie punten in handen. Na twintig minuten spelen waren de rollen alweer omgedraaid en was BEVO de bovenliggende partij.