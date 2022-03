Geen beste beurt Kjell Scherpen tegen Club Brugge

VOETBAL - Met hulp van Kjell Scherpen heeft Club Brugge, de club van Bas Dost, opnieuw een overwinning geboekt in de Belgische Jupiler Pro League. De regerend landskampioen versloeg KV Oostende met 1-3 en werd daarbij flink geholpen door de keeper uit Emmen.

Scherpen ging niet vrijuit bij de 1-2 van Aargis Adamyan, die een kwartier daarvoor ook al de score had geopend. Vooral de derde treffer mocht hij zich aanrekenen. Hij verwerkte een schot zo slecht, dat de bal via zijn benen in zijn eigen doel rolde. Die eigen treffer bracht de marge tussen Oostende en Brugge op twee treffers, die niet meer kon worden goedgemaakt.