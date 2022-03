Tweede punt voor Fit Boys, Van Dijk weer belangrijk voor ZZVV en puntenverlies NWVV

VOETBAL - In de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal kon Fit Boys weer eens feestje vieren. De ploeg van trainer Otto Halmingh pakte voor de tweede keer dit seizoen een punt. Op eigen veld bleef het bij 0-0 tegen BSVV, vorige week nog de plaaggeest van hoogvlieger ZZVV.

Ondanks het punt blijft Fit Boys wel hekkensluiter, met nu 2 punten uit 12 duels. Ook CSVC staat op 2 punten, maar dan uit 13 wedstrijden.

CSVC verloor trouwens met 0-2 van Vitesse'63. Voor de ploeg uit Koekange scoorden Jeroen van den Berg en Sander van Dijk diep in de tweede helft. Overigens eindigde de thuisclub het duel met tien man, na een rode kaart in de 80e minuut. Met de zege herstelde Vitesse'63 zich na de zeperd van afgelopen woensdag tegen SC Lutten. Dat duel ging met 5-0 verloren. Vitesse'63 heeft nu 25 punten uit 13 duels en staat 4e in deze 3e klasse D.

ZZVV en Hoogeveen winnen

Van de top 3 in deze klasse kwamen alleen de nummers 2 en 3 in actie: ZZVV en Hoogeveen. Beide ploegen deden wat ze doen moesten, namelijk winnen.

ZZVV deed dat bij SVN'69 met 0-3 en Hoogeveen versloeg Hollandscheveld met 1-2. Voor ZZVV was Jovanni van Dijk weer de grote man. Afgelopen donderdag scoorde hij alle goals in de met 3-2 gewonnen inhaalwedstrijd tegen FC Ommen, gisteren was hij verantwoordelijk voor de 0-2 en 0-3, nadat Max Bosscher de gasten al vroeg op voorsprong zette. Van Dijk scoorde in het laatste kwartier nog twee keer en bracht zijn seizoenstotaal op 13 treffers.

Hoogeveen won met 1-2 bij Hollandscheveld. De thuisclub kwam via Jan Hagen op voorsprong, maar dankzij een benutte penalty van Marco Santing werd het nog voor rust gelijk. Kort na rust moesten de gasten met tien man verder na een directe rode kaart voor Andy Kreeft. Ondanks de numerieke minderheid greep Hoogeveen wel de volle buit na een late treffer van Eduard Kobes.

Door de overwinningen komen ZZVV en Hoogeveen dichterbij koploper Nieuwleusen dat niet in actie kwam. Nieuwleusen staat op 33 punten uit 12 duels. ZZVV heeft 32 uit 13 en dan volgt Hoogeveen met 25 uit 13.

5e klasse D

In de 5e klasse D beleefde Tynaarlo een kansloze middag tegen koploper VVK. De Groningers wonnen, door onder meer vier treffers van topschutter Timmy van der Molen, met 2-7. Door twee goals van Allesandro Hut versloeg FC Assen in deze klasse vv Beilen en kwam VAKO niet in actie.

VVK blijft lijstaanvoerder met nu 23 punten uit 9 duels. Haren volgt op één punt, terwijl Westerkwartier 19 uit 9 heeft. VAKO staat op 18 uit 8 op plek vier.

5e klasse F

In de 5e klasse maakten Bargeres en SETA geen fout en speelden Scheemda en NWVV met 3-3 gelijk. Daardoor is SETA koploper met 25 punten uit 11 duels en volgt Bargeres met 24 uit 11. NWVV volgt op plek drie met 23 uit 10, gevolgd door Scheemda met 22 uit 10. Ook nummer vijf, VVS uit Oostwold, met 21 uit 10 doet nog volop mee en datzelfde geldt voor Meeden, dat zesde staat, met 18 uit 9.

Bargeres won met 4-2 van hekkensluiter ZNC. De treffers werden gemaakt, na een 0-1 achterstand, door Rob van de Graaff, Jordi de Vries, Sirbroo Nzoka en Raymond de Groot. Daarna maakte ZNC nog de 4-2.

NWVV toonde veerkracht bij Scheemda en leek na een 2-0 achterstand met 2-3 te gaan winnen. Marco Schipper, Christiaan Klompmakers en Marco Kok scoorden voor de formatie van Johan Hollen. De treffer van Kok was vlak voor tijd, maar bleek toch niet de winnende. Scheemda scoorde in extremis nog de 3-3.

5e klasse G

De topploegen in de 5e klasse G kenden een foutloos weekend. Koploper Nagele won en datzelfde gold voor achtervolgers MSC, Steenwijker Boys, Alcides en VCG.

In de met 5-0 gewonnen thuisduel van MSC, tegen VVAK, scoorde Sven Lefferts drie keer. Het waren overigens zijn eerste drie treffers van dit seizoen. Alcides won door twee goals van Jorrik Arends, beide na rust, met 0-2 bij VVAK en VCG versloeg Blokzijl met 0-1. Joey Kikkert werd matchwinner voor de club uit Geesbrug.