Bij fanatiek Wacker wordt al gefluisterd over de titel

"Tik, tik. Ja, kom. Sneller aan de bal. Tik, tik, tik!" Hoofdtrainer van Wacker Gert Jan Hoekstra is op vrijdagavond goed te horen. Hij is fanatiek op de training van de vierde klasser uit De Wijk. "Het is allemaal een stuk serieuzer op de training", voegt Tom Oldman toe.

Hoekstra maakt het verschil. Tussen 2012 en 2015 al werkzaam in De Wijk. In 2021 teruggekomen. "Om te promoveren naar de derde klasse. Dat is het doel", draait de Fries er niet omheen. Wacker is nog altijd ongeslagen. "Dan is het soms moeilijk te jongens te blijven motiveren."