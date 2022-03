Raptim mag niet mopperen met gelijkspel in derby

VOETBAL - De gemeentelijke derby in Coevorden tussen Raptim en Protos in de 3e klasse D leverde geen winnaar op. Ook het publiek, naar schatting waren er zo'n 800 toeschouwers, ging niet echt voldaan huiswaarts. Het spel was namelijk matig en er kwam ooko geen winnaar. Bij rust was de eindstand al bepaald: 1-1.