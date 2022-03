Wacker ontsnapt in Havelte door weergaloze goal aan eerste nederlaag

Wacker moest het vandaag doen zonder sterspeler Coen Snoeijenbos en was de andere topper Dennis Westerbeek door een voetblessure maar één helft inzetbaar. De nummer twee op de ranglijst, Havelte, staat met twee nederlagen al op elf punten achterstand. Die ploeg was er dus alles aan gelegen om niet te verliezen. En dat liet de ploeg van Patrick Visser blijken.

Havelte creëerde in de eerste helft de meeste kansen en zette het meest druk. Hierbij werd de ploeg een beetje geholpen door de wind die hen in de rug stond. Toch viel de eerste goal nagenoeg uit het niets aan de kant van Wacker. Edwin Dekker kreeg de bal uit een lange voorzet bij de tweede paal en passeerde keeper Max Bolding. Daarna kantelde de wedstrijd en kreeg Wacker de meeste kansen.

In de tweede helft had Havelte frisse energie en na een klein half uur spelen kreeg Eelco Pit de bal perfect voor de voeten. Hij haalde uit en met één strakke streep eindigde de bal in de kruising, achter de doelman van Wacker. Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Na wat schermutselingen voor het doel van Wacker eindigde de bal voor de voeten van Bjorn van Dalen en die liet zijn kans niet onbenut.