Alcides gaat kansloos onderuit tegen HBS

VOETBAL - Hoofdklasser Alcides uit Meppel heeft in Den haag een flink pak slaag gekregen van HBS. De ploeg van trainer Wilko Niemer ging met maar liefst 6-1 onderuit. Na deze nederlaag staat Alcides nog wel altijd op de tiende plaats in de Hoofdklasse A.

Na een dik kwartier spelen kwam HBS op 1-0 door een doelpunt van Niels van Pelt. Daarna volgden snel de treffers van Mostava Frederik en David Kappel. Alcides wist een minuut later te profiteren van een misverstand achterin bij HBS, waarna Leon Kooiker de 3-1 maakte.

Omhaal

Alcides hoopte na rust weer terug in de wedstrijd te komen, maar dat lukte niet. Een mooie omhaal van Berend Kaster zorgde een kwartier in de tweede helft voor de 4-1. Het verzet van Alcides was toen definitief gebroken waarna Luca van Leeuwen en Jim Roberti 5-1 en 6-1 maakten.

Trainer Wilko Niemer was na afloop realistisch: "Het was een kansloze nederlaag. Na dertig minuten stonden we al met 3-0 achter. Dan is de wedstrijd gespeeld. We hebben een zware week gehad met donderdag nog het zware inhaalduel tegen TOGB (3-2 verlies, red). Je zag aan de spelers dat ze die wedstrijd nog in de benen hadden."