Periodetitel voor Valthermond na zege op GVAV

VOETBAL - Valthermond heeft met een 1-2 zege op naaste concurrent GVAV Rapiditas de periodetitel in de 2e klasse L veilig gesteld. Daarnaast staat de ploeg nu vijf punten los op de Groningers. Ook Rolder Boys won vandaag met 1-0 van Peize en volgt op de derde plaats in de stand.

Al na zes minuten spelen stond een zeer aanvallend Valthermond al op voorsprong. Een schot van Jens Bulle kaatste via de keeper van GVAV terug voor de voeten van Milan Draijer en die tikte de bal alsnog binnen. Tien minuten later trok GVAV-speler Patrick Venema de stand weer gelijk, maar door een geplaatste kopbal van Jordy Weggemans stonden de Drenten twee minuten later alweer op voorsprong.