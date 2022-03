Kijk nu: Aflevering 21 van Onze Club met slechte velden, veel publiek en mooie goals

In aflevering 21 van Onze Club brengen we een bezoekje aan vv Wacker. De club uit De Wijk is hard op weg om de eerste kampioen van Drenthe te worden in het amateurvoetbal. Vanmiddag ging de zondagvierdeklasser op bezoek bij nummer 2: Havelte. Die ploeg leek op weg naar zege, maar toen was daar die prachtige goal van Winfried Tromop.

Verder beelden van de Coevorder derby tussen Rapitm en Protos uit de 3e klasse D van het zondagvoetbal, waar zo'n 800 toeschouwers op afkwamen en uit de 2e klasse K kozen we voor Beilen - SV Pesse, twee ploegen die de punten goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie. De omstandigheden waren zwaar op een knollenveld in Beilen.