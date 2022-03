FC Emmen speelt in uitverkocht huis om koppositie

Vanochtend werkte de selectie van FC Emmen de laatste training af in voorbereiding op het duel tegen de oranjehemden: wedstrijd nummer 30 van de 38 in totaal. "Natuurlijk is dit een speciaal duel, maar het is gewoon één van de laatste acht finales. Of we nu winnen of verliezen, er is nog helemaal niets beslist", aldus Dick Lukkien die nog niet weet of hij kan beschikken over Oussama El Azzouzi. "Vanwege trieste familie-omstandigheden is hij er vandaag niet. Of hij er morgen wel is? Die keuze laat ik aan hem."