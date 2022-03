SV Pesse op Beiler steppe naar forse zege

'Wij gaan het redden'

"Maar wij gaan het redden", aldus Marco Hartman. De routinier, met een brok aan hoofdklasse-ervaring, maakte tegen Beilen zijn zesde treffer van het seizoen door van afstand fraai raak te schieten. "Die zat er lekker in inderdaad."

"We hebben misschien wel een beetje geluk gehad dat de competitie vorig jaar na een paar duels werd stopgezet, want we gingen vier keer hard onderuit. Daardoor hebben we nu een nieuwe kans op dit niveau en inmiddels heb ik wel kunnen inschatten dat er zeker zes ploegen zijn die echt beduidend minder zijn dan wij."

Ook Beilen hoort waarschijnlijk bij dat rijtje van zes. Zeker als het duel tegen Pesse de standaard gaat zijn voor het elftal van trainer Erik de Jong, al was goed voetballen op het veld (of meer steppe) in Beilen ook vrijwel onmogelijk.

Alle treffers na rust