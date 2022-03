SVZ periodekampioen, Moesker scoort vier keer in 'korfbal'duel

VOETBAL - Naast Valthermond in de 2e klasse L pakte ook SVZ dit weekend de eerste prijs van het seizoen. In de 3e klasse B greep de formatie uit Zeijen de eerste periodetitel na een 1-4 zege bij Muntendam.

Voor SVZ, met 30 punten uit 12 duels, ook koploper in deze klasse, zorgden Johnno Hingstman (2x), Avner Leidelmeyer en Joost de Rooij voor de doelpunten. Bij rust leidden de gasten al met 0-2 en stond de thuisclub al met tien man na een rode kaart (in minuut 44) voor Martijn Oosting. Ook SVZ haalde het laatste fluitsignaal niet met elf spelers, want Jasper Dieden wer diep in de tweede helft ook van het veld gestuurd.

In de stand blijven Actief en Forward de achtervolgers van SVZ. Beide ploegen hebben vijf punten minder dan de club uit Zeijen, maar wel een duel minder. gespeeld.

4e klasse D: Koploper Titan wint met 4-8

In de 4e klasse D eindigde de topper tussen Sleen en Titan in 4-8. Harmjan Moesker deed weer eens van zich spreken, want de spits scoorde liefst 4 keer voor de gasten. Het betekende voor de topschutter in deze klasse nummertje 15, 16, 17 en 18 van het seizoen. Julian Bruining en Rick Hendriks scoorden ieder twee keer voor de gasten, die nu 27 punten uit 10 duels hebben.

Op plek 2 in deze 4e klasse D, Schoonebeek, staat tweede met 27 uit 11. Sleen staat derde met 23 uit 11 en Gasselternijveen bezet de vierde plaats met 20 uit 10.

5e klasse D: HHCombi haakt af, SVBC blijft wel in buurt van Buinerveen

Buinerveen dendert door in de 5e klasse D. De ploeg van trainer Willy Kral pakte woensdagavond al de eerste periodetitel en is nu ook hard op weg naar het kampioenschap in deze klasse, al blijft SVBC knap in de buurt.

Beide ploegen wonnen trouwens. Buinerveen versloeg Zandpol met 4-2, door onder andere één treffer van klassetopschutter David Karabed.

SVBC versloeg GKC met 0-2 en HHCombi verspeelde voor de tweede keer op rij dure punten. Na de nederlaag van vorige week tegen koploper Buinerveen werd er gisteren met 1-1 gelijkgespeeld bij laagvlieger Valther Boys.