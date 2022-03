FC Emmen speelt FC Volendam aan gort, pakt periodetitel en is koploper

FC Emmen heeft in een directe confrontatie met FC Volendam niet alleen de derde periodetitel, maar ook de koppositie van de Keuken Kampioen Divisie gepakt. De Drenten wonnen na een wervelende voetbalshow, vooral in de eerste helft, met 4-1.

Door die zege staat FC Emmen voor het eerst dit seizoen op plek één. De Drentse club heeft 64 punten uit 30 duels. FC Volendam volgt met 63 punten. Op plek drie staat Excelsior met 58 punten en dan volgt FC Eindhoven met 57 punten.

De ploeg van trainer Dick Lukkien liet vanaf het begin zien dat er niets te halen viel in De Oude Meerdijk. Toen de eerste goal viel waren de rapen gaar voor de gasten. Dat doelpunt werd al gemaakt na een kwartier.

Staande ovatie

Volendammer Walid Ould-Chikh wilde de bal over de achterlijn laten lopen, maar daar dacht Reda Kharchouch anders over. De spits speelde een ijzersterke eerste helft en bediende Mendes in de zestien. De nummer zeven van FC Emmen draaide om zijn as en schoot beheerst binnen: 1-0.

Toen moest de sterkste fase van de Drenten nog beginnen, want in de tien minuten voor rust voelden de ruim 8.000 stoeltjes geen billen op zich. In die periode scoorde FC Emmen maar liefst driemaal waardoor het Volendammer verzet, dat ook vrijdagavond (in het thuisduel tegen Excelsior) al broos bleek, gebroken was.

In de 37ste minuut zette Kharchouch zichzelf ook op het wedstrijdformulier op aangeven van Jasin-Amin Assehnoun en drie minuten later kopte Miguel Araujo een vrije bal van diezelfde Assehnoun hard tegen de touwen. Twee minuten later was het feest helemaal compleet. Door een splijtende pass van Jari Vlak, achter de verdediging richting Mendes, werd Volendam helemaal aan gort gespeeld. De voorzet van Mendes bereikte Kharchouch die zijn tweede treffer van de avond maakte: 4-0.

Consolideren