Dick Lukkien: 'De eerste helft was een galavoorstelling'

De oefenmeester van de Drentse club zag geen enkele dissonant in zijn ploeg: "Ik vroeg vlak voor het eindsignaal nog aan mijn assistent (Casper Goedkoop) wie nou de uitblinker was. Die was er eigenlijk niet, ik vond het een teamprestatie. We hebben Volendam over het hele veld onder druk gezet, maar ook aan de bal hebben we gedaan wat we hadden afgesproken. Met diepteloop-acties werden we continu gevaarlijk. Ja, ik heb echt genoten. De tweede helft was minder, maar ach waar hebben we het over."