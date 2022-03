Reda Kharchouch: 'Ik heb nog nooit in zo'n ambiance gespeeld'

Reda Kharchouch was gisteravond goud waard voor FC Emmen in de 4-1 zege op FC Volendam. Dankzij twee goals en een assist van de aanvalsleider won de Drentse club ruim, pakte het de koppositie en de periodetitel.

"Ik houd van werken, diepte zoeken en oorlog maken. Dat heb je wel gezien denk ik", steekt Kharchouch af. Hij kijkt met zijn kenmerkende brede glimlach terug op de wedstrijd, die verrassend verliep.

Drentse steun maakt het verschil

Het verschil tussen de nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie bleek vooral in de eerste helft immens. FC Volendam had niets in de melk te brokkelen en was wellicht geïmponeerd door de massale Drentse steun vanaf de tribunes.

Kharchouch genoot er met volle teugen van: "Zij waren echt gruwelijk. Ik heb nog nooit voor zo'n ambiance gespeeld. Dat was vandaag voor het eerst. Wat zal ik zeggen? Kippenvel."

Liefde voor Peter van Ooijen

Na zijn tweede goal zocht Kharchouch zijn maatje Peter van Ooijen, die zijn basisplaats de afgelopen weken is kwijtgeraakt en ook gisteren op de bank begon, op. "We rijden vaak samen en we maken altijd grappen met elkaar."

De knuffel had dan ook niets te maken met het feit dat Van Ooijen in een iets moeilijker fase zit volgens Kharchouch: "Of hij in een moeilijke fase zit, weet ik niet. Die knuffel en het hartje waren meer uit liefde van mij voor hem."

Niet alleen zijn maatje op de bank, maar het volledige elftal is van kampioensbelang volgens de spits. "Als je kijkt naar de saamhorigheid binnen het team in de kleedkamer voor en na de training. Dat laat zien dat wij niet alleen met de basiself belangrijk zijn, maar dat ook de reserves het team bij elkaar houden. Ik denk dat wij een hele goede groep hebben en dat wij voor het kampioenschap moeten gaan", verklaart hij.

Lekker nuchter

Of dat kampioensbesef er werkelijk is als de 4-0 al voor rust tegen de touwen klettert in een wedstrijd tegen een directe concurrent? Daar kan Kharchouch geen antwoord op geven. "Wat ik me wel besef is dat we goed bezig zijn", verklaart de spits. "We hebben vandaag weer bewezen dat we naar boven moeten kijken."