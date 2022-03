DOS'46 geeft derby van het Noorden compleet uit handen

KORFBAL - In de derby van het noorden, tegen het Friese LDODK, heeft DOS'46 uit Nijeveen vanavond een nipte nederlaag geleden. In een spannende wedstrijd gaf DOS een grote voorsprong volledig uit handen, waardoor LDODK zich voor even 'De beste van het Noorden' mag noemen: 19-21.

DOS begon fantastisch aan de wedstrijd en kwam binnen een mum van tijd op een 6-0 voorsprong. De ploeg, waar trainer Herman van Gunst afwezig was vanwege griep, hield niks heel van de tegenstander en leek oppermachtig. Het duurde LDODK even om van de schrik te bekomen, maar wist in het verloop van de eerste helft beetje bij beetje dichterbij te komen. Na 25 minuten stond een ruststand van 11-8 op het scorebord.

Ommekeer in de wedstrijd

Na rust waren de rollen volledig omgedraaid en gaf DOS'46 de voorsprong volledig uit handen. Via fraaie treffers van onder andere Marloes Frieswijk en Marjolein Kroon stond LDODK opeens voor in Nijeveen met 14-16. De krachten vloeiden ondertussen steeds verder weg bij de ploeg uit Nijeveen. Met de 19-20 van Veldhuijsen kwam het nog wel dichtbij een resultaat, maar uiteindelijk was het slotakkoord voor LDODK en wonnen zij in Nijeveen met 19-21.