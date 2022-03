Eerste zege CSVC tegen concurrent Fit Boys, VVAK boekt twee overwinning

VOETBAL - In de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal stonden gisteravond van de drie ploegen tegenover elkaar die dit seizoen nog niet hadden gewonnen: CSVC en Fit Boys. De thuisclub maakte een einde aan die dramatische serie, won met 3-0, en kon dus voor het eerst na 12 duels écht juichen. Fit Boys is door de nederlaag al dertien wedstrijden zonder zege.

De Coevorder club klimt door de overwinning een plek, gaat over SVN'69 heen, naar plek 12 met 5 punten uit 12 duels. SVN'69 staat dertiende met 3 uit 13 en Fit Boys heeft nu 2 uit 13.

ZFC Zuidlaren heeft op eigen veld niet voor een stunt kunnen zorgen in het inhaalduel tegen koploper Velocitas. De ploeg van trainer Paul Ravenau verloor met 0-1. De enige treffer viel na ongeveer een half uur spelen: Quinn Mekel werd de matchwinner voor de Groninger club.

Velocitas blijft koploper, nu met 34 punten uit 13 wedstrijden. Zuidlaren staat in de middenmoot met 18 punten uit 13 duels.

In de 5e klasse G van het zaterdagvoetbal was er gisteravond eindelijk weer eens een driepunter voor VVAK. De club uit Alteveer Kerkenveld won op eigen veld met miniem verschil van sv Ens: 1-0. Erik Sieders werd tien minuten voor tijd de matchwinner voor de formatie van trainer Rolf Drent.

Door de zege blijft VVAK overigens wel voorlaatste in deze 5e klasse G, nu met 7 punten uit 11 duels. In deze klasse is Blokzijl na elf wedstrijden nog puntloos.