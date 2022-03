EasyToys ook komende twee seizoenen hoofdsponsor FC Emmen

EasyToys is sinds medio 2020 hoofdsponsor van FC Emmen en is dat naar volle tevredenheid. "Onze naamsbekendheid is mede dankzij FC Emmen enorm gegroeid", zegt CEO Eric Idema. "Daarvoor zijn we de club zeer erkentelijk. FC Emmen past bij ons, zoals wij bij FC Emmen passen. Met de verlenging van het sponsorschap willen we de club helpen om het ultieme doel te realiseren: de terugkeer naar de eredivisie. Hopelijk lukt dat dit seizoen al."