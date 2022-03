Moesker blijft 'on fire' voor vv Titan, ook Schoonebeek blijft winnen

VOETBAL - In het zondagvoetbal stonden er gisteravond een aantal inhaalduels op het programma. In de 3e klasse D veroverde HODO de eerste periodetitel, terwijl Titan in de 4e klasse D daar heel dichtbij is. De club uit Nieuw Weerdinge versloeg Wijster met 4-1 en heeft nog één punt nodig om de eerste prijs van het seizoen in de wacht te slepen.

Bij Titan was Harmjan Moesker weer eens de grote man. De spits maakte zijn 19e, 20e en 21e treffer van het seizoen, nadat Titan door een eigen goal van Wijster op 1-0 kwam.

Meest scorende speler op de Drentse velden

Moesker is niet alleen clubtopscorer, hij is ook topschutter in de 4e klasse D en de meest scorende speler op de Drentse amateurvelden. Moesker houdt David Karabed (Buinerveen), die 17 goals heeft gemaakt en Roy Supér van NWVV (met 16 treffers) achter zich. Enrico Schonewille (VCG) en Julian Otten (HHCombi) staan op 14, terwijl Jovanni van Dijk (ZZVV) 13 keer het net vond.

Gasselternijveen naar plek 3, Schoonebeek op veld SVBO naar zege tegen Buinen

In diezelfde 4e klasse D won Gasselternijveen het duel om plek 3 van Sleen. Het werd 1-2 voor de Nieveensters. Jasper Ruinemans scoorde voor de thuisclub, terwijl Yordi Saman en Rick Hatzmann scoorden voor de bezoekers, die nu 23 punten uit 11 duels hebben. Dat zijn er zeven minder dan koploper Titan en Schoonebeek, dat een duel meer gespeeld heeft.

Schoonebeek won gisteravond van Buinen. Omdat beide clubs geen verlichting op het hoofdveld hebben en de wedstrijd niet uitgesteld mocht worden van de KNVB, werd er uitgeweken naar het kunstgras van SVBO. Na een redelijk gelijkopgaande wedstrijd, met het spektakel aan het eind, hield Schoonebeek uiteindelijk drie punten aan het duel over: 2-1. Alle goals vielen in de laatste tien minuten. Niek Weitering en Twan Steffens zorgden voor de 1-0 en 2-0, waarna Bram Komduur de spanning nog heel even terugbracht, maar uiteindelijk zonder resultaat.

2e klasse L: Geen goals bij Annen - ASVB

Het duel op het kunstgras in Annen, tussen de plaatselijke vv en ASVB uit Blijham bleef doelpuntloos. De 50 toeschouwers zagen voor rust een beter Annen en na de pauze waren de rollen omgedraaid. Maar beide teams wisten hun dominantie niet in een treffer om te zetten, waardoor Annen blijft steken op plek vijf in de 2e klasse L en ASVB op plek acht. Annen heeft 18 punten uit 12 duels, terwijl ASVB 15 punten uit 11 wedstrijden haalde.

3C: Tweede zege voor Weerdinge

In de 3e klasse C boekte Weerdinge de tweede zege van het seizoen. Op eigen veld werd er met 2-1 gewonnen van hekkensluiter Bellingwolde. Koop Rademaker en Arjen Sloots zorgden voor de treffers van de thuisclub.

In diezelfde klasse pakte SC Erica een punt in het thuisduel tegen FC Ter Apel'96: 0-0.