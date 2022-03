Drentse kanshebbers starten sterk in Olympia's Tour: Vandaag vervolg op Drentse bodem

WIELRENNEN - De Drentse troeven op eremetaal in Olympia's Tour zijn de zijn de enige en oudste, volledig Nederlandse rittenkoers sterk begonnen. Na dag één staan Bert-Jan Lindeman, Elmar Reinders en Tibor Del Grosso in de top zes. Arne Peters uit Beekbergen gaat aan de leding.

Peters (Allinq) heeft na de ploegentijdrit van donderdagochtend en de eerste etappe, gistermiddag, in en rondom Hardenberg een voorsprong van vier seconden op een drietal renners van VolkerWessels: Maikel Zijlaard, Bert-Jan Lindeman en Roel van Sintmaartensdijk. Op plek 5 staat Elmar Reinders (Riwal Cycling Team) op 5 seconden van Peters en Tibor Del Grosso is op 7 seconden achterstand de eerste Metec-renner uit het stal van ploegleider Allard Engels.

Klassementsleider Peters dankt zijn plek aan de winst in de ploegentijdrit over 7,2 kilometer in Hardenberg. In die tijdrit finishte VolkerWessels als tweede, Metec als derde, terwijl Riwal beslag legde op de derde plek. Overigens allen binnen tien seconden van Allinq.

Gistermiddag werd de eerste etappe (Hardenberg - Hardenberg over 74,6km) een prooi voor de Britse sprinter Matthew Gibson (WiV SunGod). Elmar Reinders, die eigenlijk de sprint aantrok voor ploeggenoot Alexander Salby, finishte als tweede. Daarmee verdiende de Drent, die twee weken gelden de Elfstedenrace won, vier bonificatieseconden en liep hij dus in op Peters in het algemeen klassement. Een andere Drent die vooraf werd getipt voor de eerste van in totaal vier etappes in Olympia's Tour, Roy Eefting uit Grolloo, zat niet bij de voorste groep en finishte op bijna twee minuten als 88e.