Sem de Lange stort zich in uniek project om échte topsporter te worden

"Het gaat om complete levensstijl-coaching", reageert trainer Stef Raben die de fysieke training verzorgt. "Daarom wonen de jongens hier ook intern. We helpen ze met trainingen, voeding en herstel. En houden ook hun slaap in de gaten. We hebben een volledig programma voor de jongens klaarstaan en daar houden ze zich ook aan. Het is een lifestyle-programma in een topsportklimaat."

"In het begin was het wel even wennen. We fietsen hier vaak en dat was ik niet gewend. Ook trainen we veel op hartslag. In het begin zat ik bij het uitfietsen op 160 hartslagen per minuut terwijl de andere mannen nog maar op 130 zaten", zegt De Lange lachend.