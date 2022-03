Hurry-Up haalt Miedema uit Duitsland

Miedema komt over van HSG Nordhorn-Lingen dat uitkomt in de tweede Bundesliga. De spelmaker heeft bijna vijftig interlands gespeeld.

"Ik denk dat Hurry-Up met een mooi project bezig is waarbij jonge spelers door gaan breken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Niet alleen in het veld, maar bijvoorbeeld ook op tactisch gebied hoop ik hen op sleeptouw te nemen", legt Miedema uit.

Na tien seizoenen gaat hij HSG Nordhorn-Lingen verlaten. In Duitsland kon Miedema niet meer op een basisplaats rekenen. "Dan ga je nadenken over de volgende club en houd je ook je gezin in je achterhoofd", zegt de inwoner van Emmen. "Er was ook contact met clubs uit Duitsland, maar door naar Hurry-Up te gaan is verhuizen niet nodig en kunnen mijn dochters hier naar school."