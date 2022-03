Elmar Reinders nieuwe klassementsleider in Olympia's Tour

WIELRENNEN - Een derde plaats op de VAM in Wijster was vanmiddag voor Elmar Reinders uit Assen genoeg om de nieuwe leider in het klassement van Olympia's Tour te worden.

Tijdens de eerste etappe van de rittenkoers kwam de renner van het Riwal Cycling Team gisteren in Hardenberg als tweede over de streep.

De overwinning op de VAM ging vanmiddag naar Peter Schulting van het VolkerWessels Cycling Team. Hij hield op de Drentse keien Hartthijs de Vries van METEC Solarwatt en dus ook Reinders achter zich.

Kopgroep

In de finale van de koers over 173 kilometer, die in Westerbork van start ging, vormden Schulting en De Vries samen met Colin Heiderscheid een kopgroep van drie man. Maar de renner uit Luxemburg moest de twee Nederlanders laten gaan.

