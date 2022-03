Opluchting bij FC Emmen: Blessure Güçlü valt mee

VOETBAL - De schreeuw en de tranen bij de aanvaller deden het ergste vermoeden, maar de schade die Metehan Güçlü gisteren tijdens een rondootje opliep aan zijn knie blijkt mee te vallen. Onderzoek wees uit dat er niets kapot is. Wel is een pees verrekt waardoor de Turks-Franse spits in ieder geval het duel van FC Emmen tegen VVV zal moeten missen morgen.

Wanneer Güçlü weer inzetbaar is is nog onduidelijk, maar volgens de laatste berichten zal dat al binnen twee weken kunnen zijn. Güçlü zelf is vooral opgelucht en kijkt er naar uit om weer minuten te maken in de hoofdmacht van de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie. "Het was enorm schrikken, maar gelukkig valt het mee", aldus de nummer 9 van de Drentse club.

Veldmate en Romeny vraagteken

Of Jeroen Veldmate en Ole Romeny morgen inzetbaar zijn in Venlo, waar FC Emmen om 16.30 uur aftrapt, is nog niet bekend. Romeny kampt met een pijnlijke enkel en Veldmate was de afgelopen ziek (griep) thuis. Morgen wordt duidelijk of één van hen (of beide uiteraard) inzetbaar is. Mocht dat niet het geval zijn dan zal Peter van Ooijen naar alle waarschijnlijkheid de plek naast Reda Kharchouch voorin innemen en start Arnaud Luzayadio als rechtsback, waardoor Keziah Veendorp doorschuift naar het centrum van de verdediging.