Concurrentie verspeelt punten: FC Emmen als nummer één naar Venlo

VOETBAL - FC Volendam, Excelsior en Eindhoven lieten vanavond punten liggen in de strijd om promotie naar de eredivisie en dus kan FC Emmen morgenmiddag in De Koel in Venlo weer uitstekende zaken doen. Bij een overwinning op VVV, de nummer 10 in de Keuken Kampioen Divisie, is het gat naar plek 3 acht punten.

FC Volendam speelde op het nippertje met 1-1 gelijk tegen ADO, terwijl Eindhoven in Amsterdam tegen Jong Ajax op 2-2 bleven steken. De wedstrijd tussen Excelsior en Top Oss eindigde vrijdagavond in een 1-1 gelijkspel, nadat de thuisclub op voorsprong kwam door een treffer van ex Emmen-speler Jearl Margaritha.

FC Emmen en FC Volendam staan nu op 64 punten. Volendam uit 31 (van de 38) duels, terwijl Emmen op 30 duels staat. Het verschil net Excelsior is nu vijf punten en FC Eindhoven heeft zes punten minder.

Opstelling onduidelijk

Met welke elf spelers Dick Lukkien morgen gaat starten tegen VVV is nog onzeker, aangezien achter de namen van Jeroen Veldmate en Ole Romeny een vraagteken staat. Veldmate was de afgelopen dagen ziek en Romeny kampte met een enkelblessure. Metehan Güçlü ontbreekt sowieso, al valt de blessure die de spits opliep tijdens de training van gisteren mee. Volgens de laatste berichten kan de Turks Franse spits binnen nu en twee weken weer spelen.

De eventuele vervangers van Veldmate en Romeny zijn Luzaydio en Van Ooijen.

Euforie

Bij de spelers van FC Emmen was de euforie groot na de wervelende show tegen FC Volendam. "Het was genieten", aldus Rui Mendes. "Er kunnen zo'n tienduizend mensen in het stadion, maar ik had het idee dat er wel dertigduizend waren." De Portugees is sinds maandag topscorer van Emmen. "Dat is mooi, maar eerlijk gezegd ben ik aar niet mee bezig. Het gaat om de club en om de resultaten. Wie de goals uiteindelijk maakt is dan niet zo belangrijk."

'Dit moet onze standaard zijn'