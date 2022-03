bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

Vanmiddag speelt ACV de uitwedstrijd tegen Ter Leede in de Derde Divisie. Kunnen de mannen van trainer Fred de Boer opnieuw winnen en zo een forse stap zetten richting handhaving? En wat te denken van HZVV in de hoofdklasse B. Die ploeg won nog niet dit kalenderjaar en dus moet het vanmiddag eigenlijk wel gebeuren tegen NSC Nijkerk. En zit er een stunt in voor hekkensluiter Noordscheschut bij SC Genemuiden?