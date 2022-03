ZZVV kan titel voorlopig vergeten na nederlaag tegen koploper

VOETBAL- Een enorme domper voor ZZVV uit Zuidwolde. De nummer twee van de competitie verliest de topper in de Derde Klasse D van koploper SV Nieuwleusen met minimale cijfers: 0-1. Door de nederlaag staat ZZVV nu zeven punten achter op de koploper en kan het de titel voorlopig uit het hoofd zetten.

Dat er veel op het spel stond was vanaf het begin te zien. Er werd veel strijd geleverd, maar dat kwam niet ten goede aan het spel. Toch sloeg SV Nieuwleusen na zes minuten al genadeloos toe. De verdediging van ZZVV stond niet goed en aanvaller Randy Vink profiteerde daar optimaal van. Hij ontsnapte aan de verdediging van ZZVV en verschalkte doelman Jelle Verburg in een 1-op-1 situatie: 0-1 voor SV Nieuwleusen.

Het duurde een minuut of tien voordat het aangeslagen ZZVV zich herpakte. Het werd via aanvaller Janou van Veen gevaarlijk, maar zijn indraaiende schot werd naar de buitenkant gebokst door doelman Hoogenkamp. Daarna volgde er een fase met veel strijd en niet al te best voetbal, wat tot aan de rust duurde. 0-1 dus voor koploper SV Nieuwleusen