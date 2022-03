HZVV weet door Zomer weer wat winnen is

VOETBAL - Voor het eerst in vier maanden tijd heeft HZVV weer een zege in de hoofdklasse B geboekt. Tegen laagvlieger NSC Nijkerk maakte aanvoerder Alex Zomer beide Hoogeveense goals: 2-1.

Negentig tellen later stond het alweer gelijk. De snelle Dean Lourensz vond in de omschakeling de lange hoek en liet HZVV-goalie Rodney Rosink verslagen achter.

In het vervolg maakte HZVV het spel. Na de pauze probeerden Kelly Joao, Sander Dzemidzic en invaller Noah ten Brinke het namens de thuisploeg in het rood-wit. Twintig minuten voor tijd gaf Zomer opnieuw het juiste voorbeeld.

Dzemidzic werd in het strafschopgebied aangetikt en kreeg een makkelijke penalty. Zomer schoot overtuigend raak en wist in het slot met zijn defensie de voorsprong te verdedigen.

De matchwinner over de bevrijdende overwinning: "De afgelopen weken speelden we aardig, maar bleef de winst vaak uit. Vandaag was het misschien niet goed, maar de overwinning voelt wel lekker moet ik zeggen. Degradatiezorgen hebben we niet gehad, maar nu houden we een ploeg als NSC Nijkerk ver achter ons."