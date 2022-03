Noordscheschut verliest in slotfase van SC Genemuiden

VOETBAL - De vormcrisis bij Noordscheschut is nog niet ten einde. Vandaag verloren de Schutters van SC Genemuiden, door een doelpunt in de slotfase van Lars Miedema, de broer van topvoetbalster Vivianne Miedema. Door de nederlaag blijft Noordscheschut onderaan staan in de Hoofdklasse B.

Marc van Meel ontbreekt op de bank

Vanwege een coronabesmetting zat trainer Marc van Meel niet op de bank bij de Schutters. De 24-jarige Leroy Rijpers had daarom de touwtjes in handen. Het was in de eerste helft met name tegenhouden voor de nummer laatst van de ranglijst. Genemuiden, de nummer 3 van de Hoofdklasse B, had veel druk op het doel van keeper Boertien, maar kreeg de bal niet in het net.

Pittig gevecht in de tweede helft

De Drenten kwamen er in de tweede helft iets vaker uit, maar tot grote kansen leidde dat niet. De strijd was bikkelhard en in het slot van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan. Voor de dug-out vond een opstootje plaats, waarbij de scheidsrechter verschillende spelers een gele kaart liet zien. In de 81e minuut ging het dan toch nog mis voor Noordscheschut. Vanuit een vrije bal kwam de bal vanuit de kluts voor de voeten van Lars Miedema, die de bal achter keeper Roy Boertien schoot. De Schutters verlieten het veld daardoor wederom met lege handen.

