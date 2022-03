Sudosa-Desto wint met speels gemak, Olhaco kansloos onderuit

Het is pas hun tweede wedstrijd van 2022, maar een gebrek aan ritme lijken de heren van Sudosa-Desto niet te hebben. Voor de tweede week op rij won de ploeg van trainer Henk Gootjes, vandaag met 3-0 ( 25-18, 25-19 en 25-8). Het gat met de koploper van de Topdivisie, Dynamo Apeldoorn, blijft daardoor 4 punten.

Super Saturday

Het is vandaag Super Saturday in de Olympus Sporthal in Assen. Beide eerste teams van Sudosa-Desto spelen een thuiswedstrijd en de heren konden de dag niet beter aftrappen. Webton Hengelo, de nummer 8 van de Topdivisie, had geen kans tegen de Assenaren, die nog volop in de strijd zijn voor de eerste plaats.

Olhaco weet het tij nog niet te keren

De tegenstelling tussen beide Drentse clubs in de Topdivisie kan haast niet groter zijn. Bij Olhaco loopt het namelijk het hele seizoen al niet. Vandaag ontvingen de Hoogeveners Zalsman Reflex uit Kampen, die derde staan in de Topdivisie. Het leek er al snel op dat Olhaco ook vandaag geen punten zou pakken, want de eerste set werd met 14-25 verloren.

In de tweede set kon de ploeg van Menno Volkerink nog aardig weerstand bieden, maar deze werd niet over de streep getrokken (21-25). In de derde set kon Olhaco ook niet meer meekomen met de Kampenaren (16-25). Door de nederlaag blijft de ploeg uit Hoogeveen stijf onderaan staan in de Topdivisie. Degraderen kunnen ze dit seizoen gelukkig niet, want de Nederlandse volleybalbond heeft besloten dat ploegen dit jaar niet kunnen promoveren óf degraderen, door de impact die corona heeft op de competitie.

Inhaalwedstrijd