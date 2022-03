E&O wint voor de tweede keer op rij met één punt verschil

HANDBAL - In de eredivisie weten de heren van E&O het thuispubliek op het puntje van de stoel te houden. Twee weken geleden werd met 26-25 van Havas gewonnen, vandaag waren ze met 31-30 te sterk voor Hellas uit Den Haag.

E&O lijkt de schwung weer enigszins in het team te hebben. Het kalenderjaar begon niet goed, met drie nederlagen in vier wedstrijden. Met de overwinning op Hellas boekt de ploeg van Henrik Bergholt de tweede zege op rij, waardoor ze hun zesde plaats in de eredivisie hebben verstevigd.