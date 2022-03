Ondanks grote nederlaag stappen dames van E&O met goed gevoel van het veld

"Ondanks de nederlaag stappen wij vandaag met een goed gevoel van het veld", zegt interim-coach Mulder. Volgens Mulder heeft zijn ploeg in de tweede helft uitstekend gepresteerd, want de Emmenaren konden het gat zelfs verkleinen. "Wanneer je zo lang niet hebt kunnen trainen kan het niveau met hoge pieken en lage dalen uiteenlopen." Door de nederlaag blijft E&O op de twaalfde plaats staan in de 1e divisie.