In Hollandscheveld heeft ballenvanger Danes een neusje voor de goal gekregen

"Ik heb er gewoon heel veel plezier in om in het veld te staan", glimt Danes. "Dat is voor mij het meest belangrijk. En ik wil scoren. Dat geeft toch een bijzonder gevoel. Heb ik natuurlijk nooit geweten."

Hattrick tegen Dwingeloo

In zijn jaren onder de lat benutte hij twee strafschoppen. In Hollandscheveld staat de teller van Danes inmiddels op negen doelpunten. Daar had hij slechts acht wedstrijden voor nodig ("Niet slecht voor een voormalig doelman, of wel?"). Op donderdagvond tegen Dwingeloo scoort Danes de 3-0, 4-0 en 5-0.