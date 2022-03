Dalen drukt Zuidwolde verder in de problemen

VOETBAL - Het Drentse onderonsje tussen Zuidwolde en Dalen in de Tweede Klasse K is geëindigd in 1-4. De nederlaag was voor Zuidwolde onnodig. De thuisploeg leidde met 1-0 en kon de score zelfs uitbreiden. Toen dat niet lukte, scoorde Dalen drie keer in één helft. Die mokerslag kwam Zuidwolde niet meer te boven.

Dalen won vorige week met 3-0 van SC Emmeloord en stond voorafgaand tegen Zuidwolde op de vierde plek. Zuidwolde is sinds de hervatting van de competitie uit vorm. In de laatste vijf duels werd maar één punt gepakt.

Na een rustig eerste kwartier was het Dalen dat de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Nestor Tijmen Venhorst had het vizier niet helemaal op scherp en maaide over de bal in plaats van dat hij 'm in het doel schoot. Vijf minuten later schoot Tom Buitendorp de 1-0 binnen namens Zuidwolde, na een assist van Frans Kapellen.

Even later had Steven Berghuis de 2-0 op de schoen, maar na een perfecte voorzet van Kapellen werd het schot van Berghuis gered door de keeper. Dalen putte hoop uit de redding en maakte meteen gelijk via Marijn Verdoold. Na de 1-1 was Zuidwolde het helemaal kwijt en maakte Dalen 1-2 en 1-3 via Niels Koert en Verdoold. Vooral bij die laatste treffer zag doelman Bart Noordhuis er niet goed uit. Het eerste schot van Verdoold had de goalie klemvast moeten hebben.

Tweede helft