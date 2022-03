Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

VOETBAL - In de zondaghoofdklasse A ontvangt koploper vv Hoogeveen, een week voor de topper tegen Be Quick 1887, RKAVV uit Leidschendam. Dat is de nummer 6 op de ranglijst. Alcides speelt op eigen veld tegen SJC en Emmen hoopt op een punt of meer in de lastige uitwedstrijd tegen TOGB.