Iwema met veel technisch malheur naar achtste plek in eindstand EK

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema (32) uit Hooghalen is tijdens de tweede en laatste ronde van het EK ijsspeedway in Polen gisteravond als zevende geëindigd. Een maand geleden, eveneens in Polen, werd hij vijfde. Dat brengt hem naar de achtste plaats in het eindklassement.

Toen de 32-jarige inwoner van Hooghalen gisteravond in de eerste heat aan kop lag, begaf zijn motorblok het en liet hij gelijk drie punten liggen. Het hele Nederlandse kamp hielp hem in het rennerskwartier om het blok zo snel mogelijk te vervangen. Vervolgens kreeg hij ook nog problemen met zijn koppeling en ging zijn achterveer kapot. Zijn laatste heat moest hij daardoor ook missen.

Podium

De Europese titel ging, na uitsluiting van de Russen, naar Harald Simon uit Oostenrijk. De Duitser Luca Bauer werd tweede in het kampioenschap en Jimmy Olsen uit Zweden eindigde in het klassement over twee rondes als derde. Olsen pakte gisteren wel de dagwinst.

Heerenveen