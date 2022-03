Bert-Jan Lindeman tweede in Olympia's Tour: ploeggenoot Zijlaard wint

WIELRENNEN - Maikel Zijlaard van het VolkerWessels Cycling Team heeft vanmiddag in Assen het eindklassement van de 68e editie van Olympia's Tour gewonnen. De 22-jarige Rotterdammer finishte vanmiddag als vijfde in de slotetappe.

Zijn ploeggenoot Bert-Jan Lindeman uit Emmen eindigde in het klassement op elf seconde van zijn ploeggenoot als tweede. De dagoverwinning in Assen ging naar Jim Brown.

De vierde en laatste etappe, over 165 kilometer, voerde het peloton over het parcours van de Dorpenomloop Drenthe.

Al in de eerste tien kilometer viel het peloton in drie groepen uiteen. In de kopgroep, die in eerste instantie uit 27 renners bestond, zaten bijna alle favorieten van de top tien van het tussenklassement: alleen Tibor del Grosso uit Eelde ontbrak.

De negentien overgebleven mannen in de kopgroep mochten in Assen gaan sprinten voor de overwinning.

Na vier top tien noteringen begon Zijlaard vandaag als de nummer twee van het klassement aan de slotetappe. Bij de ploegentijdrit van donderdag werd het VolkerWessels Cycling Team van Zijlaard tweede. In de eerste etappe, later op de dag in Overijssel, finishte de Rotterdammer als tiende. Daarna volgde de vierde plek op de VAM in Wijster en gisteren in Leek finishte hij als tweede.