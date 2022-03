Hoogeveen even koploper-af na nederlaag tegen RKAVV

De eerste en enige treffer van de wedstrijd viel pas na 75 minuten voetballen, na een strakke counter van RKAVV. Het was Remco Overdevest die de bal binnen tikte. Er werd veel op het middenveld gevoetbald en daar leed Hoogeveen heel veel balverlies. Noah Schuurman kende een goede kans die op de lat uiteenspatte, maar meer ook niet. Wel kwam RKAVV na twee minuten goed weg nadat een speler natrapte, maar geen rood kreeg. In de tweede helft kwam ook Hoogeveen nog goed weg bij een zware overtreding van Lievon van Dijk, die slechts met geel bestraft werd. De arbitrage zag beide vergrijpen door de vingers. "Daar verliezen we de wedstrijd niet op, maar het had wel voor een ander spelverloop kunnen zorgen," geeft Haak aan.

Door de nederlaag van Hoogeveen is Be Quick 1887 de nieuwe koploper in de Hoofdklasse A. Die ploeg speelde met 2-2 gelijk tegen HBS en staat nu 1 punt voor op de ploeg van Haak, maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. Ook SJC is na een goede reeks genaderd tot op 1 punt van Hoogeveen. "Ik ben niet zo bezig met die andere ploegen, We moeten zelf beter gaan spelen en dan is er nog niks verloren. Deze nederlaag vind ik in dit stadium van de competitie nog niet cruciaal. Er zijn nog 12 wedstrijden te gaan en ik verwacht dat pas in de laatste vijf wedstrijden beslist gaat worden wie kampioen wordt. We zijn ook nog altijd fictief koploper en als we tegen Emmen ons ding doen staan we weer twee punten los."