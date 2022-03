Alcides buigt in tweede helft voor SJC

VOETBAL - Alcides heeft in het Hoofdklasse-duel tegen SJC met 4-0 verloren. De ploeg van Wilko Niemer moest na een sterke start in de tweede helft alsnog buigen voor de ploeg uit Noordwijk. De Meppelers blijven wel tiende in de stand van de Hoofdklasse A.

Alcides speelde een thuiswedstrijd tegen de nummer drie uit de stand en gaf SJC vooral in de 1e helft goed partij. "We speelden geconcentreerd en gaven heel weinig kansen weg," laat trainer Wilko Niemer na afloop weten. "SJC is natuurlijk geen pannenkoekenteam, maar het was toch een heel gesloten wedstrijd."

Gebroken

In de vijftigste minuut van de wedstrijd viel toch de eerste treffer voor SJC en daarmee brak de weerstand van Alcides. De Meppelers stonden niet scherp genoeg bij de afvallende bal, waardoor SJC betrekkelijk eenvoudig kon scoren. Met nog een kwartier te spelen viel ook de 2-0 binnen. "Toen was de ploeg echt gebroken en was de samenwerking weg. We willen nog wel graag, maar geven zo teveel ruimte weg, waardoor we met meer tegendoelpunten verliezen dan nodig was."

Spanning