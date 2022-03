vv Annen stopt opmars Rolder Boys: 1-1

VOETBAL - Aan de ijzersterke serie van Rolder Boys in dit kalenderjaar kwam vanmiddag in de derby tegen Annen een einde. Na vijf zeges op rij werd het in Annen 1-1. Over negentig minuten een terechte uitslag, al hadden beide trainers na afloop het gevoel dat er meer in had gezeten.

Rolder Boys had na de 0-1, die kort voor rust viel dankzij een kopbal van Niels Stoffers, in de tweede helft de 0-2 moeten maken vanuit een counter. Ferdi Hidding liet die opgelegde kans, die hem werd geboden door Per Kirchhof echter liggen. Diezelfde Hidding was even later het slotakkoord van een belegering van de goal van Annen, die door de thuisclub met kunst en vliegwerk werd overleefd.

Aan de andere kant had Annen het idee dat er in de absolute slotfase er nog wel meer te halen was dan alleen de gelijkmaker van Dolf Nijborg die voortkwam uit een ouderwetse scrimmage, maar ook omdat halverwege de tweede helft clubtopscorer Jaap Jan Mulder nog een enorme kans om zeep hielp.

Valthermond blijft winnen

Maar verder zag het publiek vanmiddag een pover duel zonder grote kansen, waarbij beide ploeg dus een punt mogen toevoegen aan het seizoenstotaal. Rolder Boys staat nu op op plek met 27 punten uit 13 duels. Dat zijn er acht minder dan koploper Valthermond dat met 2-1 won van ASVB en drie minder dan nummer 2, GVAV-Rapiditas. Die ploeg had vanmiddag geen problemen met Helpman (0-3).