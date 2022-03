TOGB twee maten te groot voor Emmen

TOGB had door speler Bas Mourits al twee doelpunten op de teller staan toen er nog geen tien minuten gespeeld waren. Daarmee zette de nummer zeven op de ranglijst direct de toon. "We wisten dat TOGB ons snel bij de strot wilde grijpen, maar toch lieten we ons verrassen door het hoge tempo. De ploeg speelde ook dynamisch en agressief voetbal. De neutrale kijker heeft leuk voetbal kunnen zien, maar voor Emmen was het minder leuk."

Emmen wist zich na de felle start va TOGB wel te herpakken en vooral in de 2e helft viel het kwaliteitsverschil minder op. Desondanks weet de thuisploeg uit een rommelige situatie nog wel de 3-0 binnen te tikken. "TOGB was vandaag echt wel één of twee klassen beter, maar in de tweede helft hebben we ons terug geknokt en hebben we de wedstrijd zeker niet laten lopen. We hebben tijdens de wedstrijd geleerd hoe we TOGB konden bedwingen. Er komen voor ons nog belangrijkere wedstrijden aan, en wat we vandaag geleerd hebben nemen we daarbij mee."