VKW na zege op GOMOS sterker in het zadel

VOETBAL - VKW uit Westerbork heeft met een 1-2 zege op GOMOS de koppositie in de 1e klasse F verstevigd. Naaste concurrent Hoogezand won wel in 5-0 van SVBO uit Barger-Oosterveld. Roden en Germanicus speelden vandaag tegen elkaar en daar eindigde de pot onbeslist in 1-1.

VKW moest in Norg in de achtervolging nadat GOMOS-Speler Ivo Drenth de score opende. Jeroen Welles trok de stand vlak voor rust gelijk en in de tweede helft trok Robert Veen de overwinning over de streep. Daardoor komt VKW op 28 punten uit 13 wedstrijden en daarmee is het gat met Hoogezand dat tweede staat nu 2 punten. GOMOS staat zesde met 18 punten.

Hoogezand zelf had vandaag geen kind aan SVBO. De ploeg uit Barger-Oosterveld kreeg vijf doelpunten om de oren maar blijft ondanks de nederlaag wel zevende in de stand.