Onze Club #22: Belangrijke zege HZVV, doelman blijkt prima spits en ZZVV onderuit in topper

In aflevering 22 van Onze Club beelden van HZVV - NSC. Een belangrijke pot voor de Hoogeveners in de hoofdklasse B, die de punten zeer goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Ook bezochten we Sander Danes. De voormalig doelman van onder andere FC Emmen en WKE is tegenwoordig spits. En hoe? Danes is gewoon topscorer van de club in Hollandscheveld.