FC Emmen Podcast #28: Wat is de korte hoek bij een penalty?

In aflevering 28 van de FC Emmen Podcast valt er veel te lachen. FC Emmen kende een geweldige week en de champagne kan al bijna worden ontkurkt. Toch ging er tegen VVV-Venlo, ondanks de 2-0 overwinning, nog genoeg mis. Bijvoorbeeld miste spits Reda Kharchouch de nodige grote kansen, waaronder een strafschop. De spits wilde de bal in de korte hoek schieten, maar schoot hoog over. "Maar wat is bij een strafschop eigenlijk de korte hoek?", vraagt het panel zich af.