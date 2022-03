Trainer René Hake per direct weg bij FC Utrecht

VOETBAL - René Hake is niet langer trainer van FC Utrecht. De wegen van de eredivisionist en de trainer uit Erica scheiden per direct. Hake stond sinds 2019 aan het roer bij de Utrechters.

Hake was destijds trainer van Jong FC Utrecht en werd doorgeschoven als hoofdtrainer nadat de toenmalige hoofdtrainer John van den Brom FC Utrecht verruilde voor KRC Genk. Met Hake als hoofdtrainer bereikten de Utrechters vorig seizoen de finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin Feyenoord te sterk was. Op dit moment staat FC Utrecht zevende plaats in de Eredivisie.

Geen duidelijkheid

Zondag verloor de ploeg van Hake in de eigen Galgenwaard met 3-1 van FC Groningen. Een deel van de Utrechtse aanhang riep na der nederlaag om het vertrek van de Drent, die eerder werkte bij onder meer FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur. Hij uitte na afloop zijn onvrede over het feit dat de clubleiding hem nog altijd geen duidelijkheid had gegeven over volgend seizoen. "Het zou kunnen dat ze afscheid willen nemen, maar misschien wil ik dat ook wel", zei Hake.

Hij had er naar eigen zeggen vertrouwen in dat hij de negatieve reeks nog kon ombuigen. "Uiteindelijk ben ik ook iemand die de voetbalwereld kent", aldus Hake. "Ik weet dat als de resultaten over een langere periode teleurstellend zijn, dat er dan evaluerende gesprekken volgen met mij als eindverantwoordelijke. In die gesprekken waren we het erover eens dat FC Utrecht en ik ieder een eigen weg in zullen gaan."